Леди Гага снялась в одежде российского дизайнера в рекламе собственного бренда

Американская певица и актриса Леди Гага снялась в одежде российского дизайнера Юлии Калманович в рекламе собственного косметического бренда HAUS Laboratories. Соответствующий ролик появился на ее странице в Instagram.

На размещенном в сети видео 35-летняя знаменитость позирует в шерстяном комплекте марки Kalmanovich, который состоит из бежево-коричневых мини-юбки и кроп-топа. Известно, что их суммарная стоимость составляет 950 долларов (71 250 рублей). Глаза Гаги подчеркнуты тушью для ресниц и подводкой, а губы — розовой помадой из новой коллекции.

Публикация поп-исполнительницы набрала 488 тысяч лайков. Поклонники актрисы оценили ее внешний вид в комментариях под постом. «Королева», «Ты безумно красивая», «Любовь всей моей жизни», «Итальянский гламур!», «Потрясающая», «Ты выглядишь идеально», — высказывались они.

В июле американская актриса и певица Ариана Гранде вышла в свет в наряде российского дизайнера. Она приняла участие в съемках нового сезона вокального телевизионного шоу The Voice в сверкающем мини-платье с декольте из коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2020.