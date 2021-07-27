Ариана Гранде вышла в свет в наряде российского дизайнера

Американская актриса и певица Ариана Гранде приняла участие в съемках нового сезона вокального телевизионного шоу The Voice в наряде российского дизайнера. Соответствующие кадры появились на ее странице в Instagram.

28-летняя исполнительница вышла в свет в сверкающем мини-платье с декольте из коллекции Ulyana Sergeenko Couture весна-лето 2020. Ее образ дополнили черные капроновые колготки и босоножки на высоких каблуках такого же цвета. Волосы Гранде собраны в высокий хвост. В подписи к публикации, которая набрала 5,6 миллиона лайков, певица призналась в любви к своим коллегам и съемочной команде проекта.

Поклонники оценили внешний вид знаменитости в комментариях. «Можем ли мы обсудить то, каким потрясающим является твой наряд?», «Ты выглядишь прекрасно», «Боже, какой образ! Я очень взволнована!», «Девочка, ты выглядишь сногсшибательно!», «Принцесса», — хвалили они.

В феврале американскую супермодель палестинского происхождения Беллу Хадид заметили в наряде российского дизайнера. Она прошлась по улицам Нью-Йорка в одежде бренда Ushatava. Папарацци запечатлели знаменитость в ярко-розовом лонгсливе и мешковатом костюме в полоску, состоящем из прямых брюк и пиджака.