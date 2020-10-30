Ариана Гранде снялась в откровенных платьях в стиле 60-х и порадовала фанатов

Американская актриса и певица Ариана Гранде показала подписчикам кадры в откровенных образах, вдохновленных модой 60-х годов прошлого века. Серию снимков она опубликовала на своей странице в Instagram.

Поп-исполнительница сфотографировалась в зеркало в различных нарядах, в которых она снималась в клипе на песню Positions. На одном из изображений знаменитость позирует в коротком черном платье с баской на поясе, а на другом — в блестящем корсетном платье с глубоким декольте, юбка которого оформлена оборками. В качестве обуви она выбрала туфли на высокой платформе.

Вдобавок 27-летняя Гранде запечатлела себя в черно-белом наряде, состоящем из кроп-топа на бретелях и мини-юбки. Она также надела высокие сапоги из кожи и ярко желтый костюм — юбку и пиджак с крупными пуговицами. На всех фотографиях волосы звезды собраны в высокий объемный хвост.

Известно, что при создании образов персональная стилистка Гранде Мими Каттрелл (Mimi Cuttrell) вдохновлялась модными тенденциями 1960-х годов. Специалистка дополнила наряды певицы аксессуарами, в частности, ободками и объемными серьгами.

Поклонники Гранде восхитились ее внешним видом в комментариях под постом. «Шикарная», «Ты выглядишь просто замечательно», «Я обожаю тебя, Ариана!», «Красивая девушка», «Очень крутые наряды, Ариана», — высказывались фанаты.

Ранее в августе Ариана Гранде показала фото в бикини из отпуска в каньоне. Она сделала селфи в каньоне Пойнт в штате Юта в купальнике бирюзового цвета бренда White Fox, продемонстрировав несколько татуировок. Знаменитость попозировала с распущенными волосами.