Ариана Гранде показала фото в бикини из отпуска в каньоне

Американская актриса и певица Ариана Гранде показала подписчикам снимок в раздельном купальнике с отдыха. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте.

Исполнительница сделала селфи в каньоне Пойнт в штате Юта. На размещенном кадре она позирует с распущенными волосами в бикини бирюзового цвета, демонстрируя несколько татуировок. При этом на ней нет никаких аксессуаров. Стоимость купальника марки White Fox составляет 48 фунтов стерлингов (4631 рубль). В ассортименте бренда он представлен в 12 цветах.

Известно, что знаменитость отдыхает вместе с друзьями на люксовом курорте Amangiri, который несколько месяцев назад также посещала бывшая самая молодая миллиардерша в мире Кайли Дженнер. В опубликованной серии снимков также присутствуют фото пейзажей и несколько селфи Гранде с приятелями.

В мае Ариана Гранде сфотографировалась в кожаном бюстгальтере. Ее запечатлели на съемках клипа Rain On Me совместно в кожаном костюме лилового цвета, который состоит из бюстгальтера, трусов и баски на талии. Ее наряд дополнили чокер в тон и белые ботинки на высоких каблуках.