В Белоруссии приняли закон о геноциде народа

Парламент Белоруссии в двух чтениях принял закон «О геноциде белорусского народа». Об этом сообщает официальный Telegram-канал правительства страны.

Парламентарии единогласно поддержали принятие законопроекта.

Проект закона был внесен в парламент депутатом Лилией Ананич «в целях сохранения исторической памяти, укрепления национальной безопасности, противодействия фальсификации событий и итогов Второй мировой войны».

Он предполагает дополнение Уголовного кодекса статьями об отрицании геноцида белорусов во время Второй мировой войны. Максимальное наказание по ней для физических лиц составляет пять лет лишения свободы, для должностных — десять лет.

В законопроекте также дается определение геноцида белорусского народа во время Второй мировой войны. Это «злодеяния, совершенные нацистами и националистическими организациями» в период Великой Отечественной войны и послевоенное время, целью которых было «планомерное физическое уничтожение белорусского народа», под которым подразумеваются все советские граждане, проживавшие в тот период на территории республики.

Также законопроект рекомендует генеральной прокуратуре страны «принять дополнительные меры по всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств геноцида белорусского народа» и начать уголовное преследование причастных к геноциду. Правительство же должно принять меры по увековечению памяти жертв геноцида белорусского народа, по признанию и осуждению геноцида на международном уровне и просвещению граждан в этой области.

В мае генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед рассказал, что власти страны планируют добиться признания на международном уровне геноцида белорусов в годы Великой Отечественной войны. По его словам, официальное число жертв нацистов на территории республики может быть существенно занижено.