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Российской экономике предсказали усиленный рост

«Ведомости»: эксперты предсказали более быстрый рост ВВП РФ по сравнению с прогнозами
Максим Решетников

Максим Решетников. Фото: Александр Астафьев / РИА Новости

Опрошенные «Ведомостями» эксперты предсказали российской экономике усиленный по сравнению с прогнозами Минэкономразвития рост.

Опрос был проведен после выступления министра экономического развития Максима Решетникова на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). Чиновник рассказал, что рост российской экономики по итогам 2021 года превысит прежний прогноз ведомства в 4,2 процента, не приведя конкретных оценок.

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Аналитики отмечают, что предпосылкой для ускоренного роста ВВП мог бы стать эффект низкой базы прошлого года под влиянием антикоронавирусных ограничений, однако к настоящему моменту он уже по большей части исчерпан и не имеет воздействия на текущие показатели.

Также специалисты указывают на замедление инвестиционного и потребительского спроса и на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в основном в Европе из-за новой волны коронавируса и вызванных ею ограничений. Драйвером роста, по их мнению, может стать сфера услуг, особенно в преддверии новогодних праздников.

При этом часть аналитиков предсказывает рост на уровне 4,5 процента по итогам года, что выше текущего прогноза Минэкономразвития на 0,3 процентных пункта. Потенциал для улучшения показателей они видят в расширении экспорта сырьевых и несырьевых товаров.

Платон Щукин
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