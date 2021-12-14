В Твери пройдет выставка елочных игрушек середины XX века

В Тверском императорском дворце пройдет выставка елочных игрушек середины XX века, она откроется 25 декабря. Об этом сообщает издание Tverigrad.

Экспозиция будет расположена в восточной башне картинной галереи. Там же представят инсталляцию к картине Александра Моравова «Елка в семье художника» и музейно-музыкальную программу «В предчувствии волшебства».

Кроме того, в нескольких музеях и выставочных центрах пройдут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек своими руками.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском государственном краеведческом музее 16 декабря откроется выставка «Параллели: образы, формы». В экспозиции будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. В их числе образцы вышивки и кружева, парчи и парчовых платков, традиционных костюмов с головными уборами XVIII — начала XX века и авторский костюм 60-80-х годов XX века.