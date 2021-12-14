Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Твери пройдет выставка елочных игрушек середины XX века

В Тверском императорском дворце пройдет выставка елочных игрушек середины XX века

Фото: Shutterstock

В Тверском императорском дворце пройдет выставка елочных игрушек середины XX века, она откроется 25 декабря. Об этом сообщает издание Tverigrad.

Экспозиция будет расположена в восточной башне картинной галереи. Там же представят инсталляцию к картине Александра Моравова «Елка в семье художника» и музейно-музыкальную программу «В предчувствии волшебства».

Кроме того, в нескольких музеях и выставочных центрах пройдут мастер-классы по изготовлению елочных игрушек своими руками.

Ранее сообщалось, что в Новосибирском государственном краеведческом музее 16 декабря откроется выставка «Параллели: образы, формы». В экспозиции будут представлены предметы из собрания Всероссийского музея декоративного искусства. В их числе образцы вышивки и кружева, парчи и парчовых платков, традиционных костюмов с головными уборами XVIII — начала XX века и авторский костюм 60-80-х годов XX века.

«Лента добра» в Telegram приносит счастье и возвращает веру в человечество. Подписывайся!
Сергей Истомин
Обсудить
Последние новости
Оценены шансы изменить закон в России после решения ЕСПЧ о домашнем насилии
Оценена нагрузка омикрон-штамма на систему здравоохранения
Путин вошел в топ самых уважаемых мужчин мира
В Белом доме рассказали о работе над «сдерживанием вторжения России на Украину»
Эксперт рассказал об открытии детской колонии в здании Музея криптографии
В США испытали последнюю версию «совершенного оружия доминирования»
США объявили о готовности снять часть санкций с Ирана
Лавров ответил на вопрос о самом трудном годе в карьере
ООН призвала США снять санкции с Ирана
США отреагировали на приговор Тихановскому
На Украине назвали причину увольнения Авакова
Лавров заявил о желании США развивать диалог с Россией
Из России вывезли новый видеоархив с пытками в колониях
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter