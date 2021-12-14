Экономист назвал причины резкого роста инфляции

Внешние факторы, такие, как повышение цен у зарубежных поставщиков, а также неурожайный год являются главными причинами резкого роста инфляции, уверен экономист, финансовый аналитик, бывший советник министра экономического развития Евгений Надоршин. В разговоре с «Лентой.ру» он добавил, что ЦБ неспособен повлиять на эти факторы с помощью повышения ключевой ставки, которое во многом только тормозит экономику.

На последнем в этом году заседании 17 декабря Банк России анонсировал очередное повышение ключевой ставки. Показатель вырастет в седьмой раз подряд из-за ускоряющейся инфляции. Конкретной цифры указано не было, но аналитики единогласны во мнении, что Центробанк поднимает ставку до максимального уровня в обозначенном ранее диапазоне.

Внешний рост цен и неурожай

Надоршин уверен: нет необходимости в таком агрессивном повышении ключевой ставки, поскольку и сам ЦБ констатировал, что определенная часть факторов, спровоцировавших рост инфляции, пришла из вне, потому победить их усилиями Банка России фактически невозможно.

«Зарубежные поставщики повышают цены, поскольку у них есть более привлекательные рынки сбыта, чем Россия. Адаптироваться под нашу ситуацию и желания, естественно, никто не будет, поскольку российское направление составляет только считанные проценты от общего портфеля большинства глобальных поставщиков. А внешняя среда ЦБ РФ, естественно, неподвластна», — объяснил экономист.

Вторая причина рекордного роста инфляции, по мнению финансового аналитика, заключается в крайне неурожайном годе, что привело к логичному повышению цен в том числе и на так называемый «борщевой набор».

«Естественно, что повлиять на этот фактор ключевыми ставками тоже почти невозможно. Нельзя добиться лучшего урожая, сделав деньги более дорогими. В конце прошлого года, когда президент страны Владимир Путин заявил о необходимости бороться с ростом цен, их надо было не замораживать, а стимулировать фермеров создавать достаточный объем посевных площадей, но мы видим, что этого так и не произошло, ряд позиций продолжает дорожать, урожай оказался заметно хуже прошлогоднего», — отметил Надоршин.

Экономист напомнил, что за счет санкций и контрсанкций российский рынок оказался во многом закрыт для внешних поставщиков, особенно в том, что касается продовольственных товаров. Потому инфляция в этом сегменте определяется не факторами ставок, не денежной политикой и не внешними рынками, а местными условиями.

«Нужно стимулировать внутреннее производство, сельское хозяйство, потому что любимый нашими властями "борщевой набор" выращивается местными и для местных, а денежно-кредитной политикой ничего не изменишь. Особенно на коротком интервале», — заключил собеседник «Ленты.ру».

Повышение ставки стало очевидным после ноябрьской публикации Росстата об ускорении инфляции до 8,4 процента, максимума с 2016 года. Из-за рекордного роста цен аналитики российских коммерческих банков отрицают возможность возврата инфляции к 4 процентам в 2022 году. По их мнению, показатель снизится лишь до 6-7 процентов.