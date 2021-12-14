Названа стоимость туров в один из самых популярных регионов Турции на Новый год

Эксперты туриндустрии назвали оптимальную стоимость туров в Каппадокию, которая считается одним из самых популярных регионов страны для активного отдыха, в декабре и на новогодние праздники. Такая информация появилась на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, PEGAS Touristik предлагает путевку с заездом 21 декабря на семь ночей за 22,2 тысячи рублей с человека. В стоимость включены авиаперелеты, проживание с завтраками, трансфер и экскурсии. Тур от компании «Интурист» с вылетом 20 декабря можно приобрести за 27,9 тысячи рублей — сюда входят экскурсии по Каппадокии и Стамбулу, размещение в трехзвездочной гостинице и билеты на самолет.

Отмечается, что путевки на Новый год обойдутся дороже — цены на турпакет «Золотое кольцо Турции» от PEGAS Touristik начинаются от 43,5 тысячи рублей. При этом после праздников этот же продукт подешевеет до 30 тысяч рублей.

Аналогичное предложение есть у «Интуриста» — купить тур на семь ночей с 27 декабря можно за 41,7 тысячи рублей. В январе стоимость упадет до 25 тысяч.

Ранее в декабре аналитики сервисов «Тинькофф путешествия» и Travelata.ru сообщили о резком подорожании отдыха в Турции на Новый год. «Средний чек на туры в Турцию на двоих на новогодние праздники 2021-2022 годов (89,5 тысячи рублей) вырос на 30 процентов по сравнению с тем же периодом 2019-2020 годов (69 тысяч рублей)», — говорится в исследовании.

