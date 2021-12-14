Ключевой свидетель в деле Хованского начал путаться в показаниях

Блогер Андрей Нифедов, ключевой свидетель в деле Юрия Хованского, начал путаться в собственных показаниях. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, сперва Нифедов утверждал, что Хованский исполнял песню про «Норд-Ост» на стриме в 2018 году. В ходе трансляции Хованский оправдывал терроризм и «публично призывал неограниченное количество зрителей» к совершению терактов.

В день задержания Хованского Нифедов сказал, что Юрий исполнил запретную песню и в 2018, и в 2013 годах. При этом Нифедов записал выступление на диктофон, так как был шокирован содержанием, выложил во «ВКонтакте», но позже удалил по просьбе самого Хованского.

Через два с лишним месяца Нифедов еще раз изменил показания — он сообщил следствию, что самостоятельно нашел в интернете «какую-то песню про чеченцев» в исполнении Хованского и добавил ее к себе на страницу в соцсети, но позже удалил, опасаясь оскорбить жертв терактов.

Спустя неделю на очередном допросе Нифедов сказал, что Хованский исполнял песню на конференции в августе 2018 года. Слова Хованского о том, что песня была исполнена в период между 2012 и 2014 годами, Нифедов назвал ложью, так как точно помнит — он слышал ее на своей даче после 2016 года. Нифедова не смутило, что это противоречит предыдущим показаниям.

Ранее сообщалось, что пожаловавшиеся на песню блогера Хованского россияне ранее служили в МВД — двое из троих свидетелей по делу оказались бывшими полицейскими.

Блогер Юрий Хованский был арестован в начале июня по обвинению в публичном оправдании терроризма. Поводом стало исполнение им песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.