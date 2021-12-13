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Пожаловавшиеся на песню блогера Хованского россияне ранее служили в МВД

Ключевые свидетели по делу российского блогера Хованского оказались бывшими полицейскими

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Двое жителей Санкт-Петербурга, которые пожаловались на песню российского блогера Юрия Хованского, оказались бывшими полицейскими. Об этом в понедельник, 13 декабря, со ссылкой на материалы дела сообщает «РБК».

По данным издания, дело обвиненного по статье 205 («Публичное оправдание терроризма») УК РФ Хованского строится в том числе на схожих показаниях трех россиян. Двое из ключевых свидетелей, согласно опубликованной ими в соцсетях информации, ранее служили в МВД.

Из показаний трех петербуржцев следует, что в 2018 году они услышали возмутившую их песню блогера, нашли ее в интернете и пожаловались в отдел по борьбе с экстремизмом МВД России. 29 ноября сообщалось, что Юрий Хованский в открытом письме из СИЗО пожаловался на шантаж со стороны следствия

Хованский был арестован в начале июня за публичное оправдание терроризма. Поводом стало исполнение им песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.

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Владимир Седов
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