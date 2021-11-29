Блогер Хованский пожаловался на угрозы и шантаж в СИЗО

Обвиняемый в оправдании терроризма из-за песни про теракт на Дубровке блогер Юрий Хованский написал из СИЗО открытое письмо к общественности и СМИ, в котором пожаловался на угрозы и шантаж со стороны следствия. Фотографии письма опубликованы в Telegram-канале «Хованский не террорист».

В обращении блогер заявил, что ему и его девушке Марии Нелюбовой угрожают проблемами в случае невыполнения условий следователей. По словам Хованского, руководитель следственной группы по его делу, не уведомляя адвокатов блогера, пришел к заключенному тайно и выдвинул следующие требования: дать показания, что он пел песню про Норд-Ост в 2018 году, а не в 2012 году, отказаться от своих адвокатов и взять адвокатов следственной группы.

Следователь, как пишет Хованский, пообещал, что если тот выполнит условия, дело передадут в суд, где блогер получит штраф и выйдет на свободу. Если же откажется — ему дадут реальный тюремный срок. При этом, по его словам, ранее он уже пробовал договориться со следствием. «Я уже один раз поверил этому следователю — он обещал отпустить меня на подписку о невыезде, если в самом начале дам показания и не буду брать 51 статью. Я сказал ему, что больше не верю ему и не собираюсь признаваться в том, чего не совершал», — написал Хованский.

В ответ, пишет блогер, руководитель следственной группы дал ему два дня, заявив, что в случае отказа у него и его девушки «будут проблемы». «Мне страшно, и я не знаю, что делать. Я и раньше боялся в СИЗО, но никогда еще мне не приходилось бояться за близких по ту сторону забора. Я не думал, что в России 2021 года следователь может открыто угрожать семье обвиняемого и требовать признаться в том, чего он не совершал», — добавил блогер.

В заключение Хованский обратил внимание на то, что подобная ситуация может произойти сейчас с каждым. «Подумайте, у меня 4,5 миллиона подписчиков, а у Следственного комитета ушло всего четыре лжесвидетеля, чтобы сломать мою жизнь. Сколько им потребуется, чтобы сломать вашу? Каждый третий в крестах сидит исключительно по "показаниям" таких вот "свидетелей"», — заявил он.

В заключение блогер также попросил помощи общественности для себя и близких. «Без вас они просто меня убьют», — заключил Хованский.

Ранее о предложенной сделке уже рассказывала девушка блогера. «Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя, дать ложные показания и обещал за это ему мягкое наказание. Юра отказался, тогда он сказал, что он получит реальный срок», — передавала Нелюбова слова Хованского.

Хованский был арестован в начале июня. Блогеру предъявили обвинение по статье 205.2 УК России («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма»). Поводом стало исполнение Хованским песни про захват заложников во время мюзикла «Норд-Ост» в 2002 году. Два ролика с перформансом блогера появились на YouTube в профиле пользователя по имени Юрий в 2020 году. Другие видео и данные о владельце аккаунта отсутствовали.