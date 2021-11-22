Блогеру Хованскому предложили сделку со следствием

Находящемуся в СИЗО по обвинению в оправдании терроризма блогеру Юрию Хованскому предложили сделку со следствием. Об этом сообщила девушка блогера Мария Нелюбова в эфире радио «Эхо Петербурга».

Нелюбова рассказала, что в СИЗО к Хованскому приходил следователь. По ее словам, блогеру предложили признать вину. Кроме того, его попросили сказать, что он исполнил песню, ставшую причиной возбуждения уголовного дела, в 2018, а не в 2012 году.

«Пришел тайком к Юре и просил его оболгать себя, дать ложные показания и обещал за это ему мягкое наказание. Юра отказался, тогда он сказал, что он получит реальный срок», — передала девушка слова Хованского. Она добавила, что следователь не предупредил о визите адвокатов блогера, что является нарушением.

Ранее Хованский описал свое состояние в СИЗО словами «Я уже мертв». В письме он также заявил, что следствие привлекло к его делу подставных свидетелей. По его словам, они дали лживые показания о том, что он исполнял песню про теракт в 2018 году, а не 2012. Блогер заявил, что возможное тюремное заключение в его случае равносильно смертному приговору.

Хованского задержали в начале июня. Блогера обвинили в оправдании терроризма после того, как в сети появились два ролика, в которых он спел песню о теракте в театральном центре на Дубровке в 2002 году. Видео, записанные в 2012 году, опубликовал пользователь YouTube под именем Юрий в июле 2020 года. На его канале не было других видео, а также отсутствовали какие-либо сведения о владельце. По статье, по которой против блогера возбуждено уголовное дело, предусмотрен либо штраф от 300 тысяч до миллиона рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет.