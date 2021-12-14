Бывший юморист рассказал о работе в супермаркетах после ухода из КВН

Бывший участник команды КВН «Кефир» из города Нягань Дмитрий Янушкевич рассказал о том, как сложилась его жизнь после ухода из «Клуба веселых и находчивых». Янушкевич отметил, что работает в распределительном центре сети магазинов «Пятерочка». Подробности своей судьбы он раскрыл в интервью блогеру Андрею Пределину, видео вышло на YouTube.

«Я устроился на работу в распределительный центр "Пятерочка"», — сказал бывший юморист. По словам Янушкевича, он занимает должность кладовщика по браку. «Бракую, утилизирую, списываю товар на виновников. Короче, одним словом, наказываю людей на деньги за брак», — сообщил он.

Во время игр в КВН Янушкевич ремонтировал компьютеры и оргтехнику. Однако сейчас, как уточнил бывший участник команды, он занимается этим нечасто. Он также добавил, что живет в Тюмени.

Команда КВН «Кефир» была создана в 2006 году. Коллектив представлял город Нягань (ХМАО). Одной из ключевых его особенностей стали безэмоциональные образы участников и шутки, построенные на каламбурах. В 2010 году коллектив получил награду «Малый КиВиН в золотом» на музыкальном фестивале «Голосящий КиВиН». В 2013 году «Кефир» играл в четвертьфинале Высшей лиги КВН

Ранее Янушкевич рассказал, что перед первыми выступлениями участники «Кефира» употребляли валерьянку. Успокоительное средство было необходимо коллективу для борьбы с волнением и вхождения в нужный образ.