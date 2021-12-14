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Юрист рассказал о рисках лишиться водительских прав пожизненно

Юрист Миронов рассказал, за что могут отобрать водительские права на всю жизнь

Фото: Pixabay

Юрист, заведующий филиалом московской коллегии адвокатов «Защита» Анатолий Миронов рассказал, за что могут отобрать водительские права на всю жизнь. О рисках он сообщил агентству «Прайм».

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По словам адвоката, по КоАП прав можно лишиться на три года, а максимальный срок лишения по Уголовному кодексу — шесть лет. Однако можно лишиться удостоверения пожизненно. Например, по медицинским показаниям. Миронов отметил, что иногда человек сам создает ситуацию, при которой срок лишения растягивается: «Самый распространенный пример увеличения сроков — нарушение со стороны виновного порядка исполнения наказания», — заявил он.

Если водитель лишен прав, то в течение трех рабочих дней со дня вступления постановления в силу он должен сдать удостоверение. Если правонарушение, за которое предусмотрено лишения права управления транспортным средством, повторяется снова, меры наказания за первое и за второе нарушение «подлежат сложению», заключил специалист.

Ранее Миронов назвал россиянам способ развернуться через сплошную полосу без штрафа. По его словам, можно совершить разворот на дороге через две сплошные, если пассажиру нужна срочная медицинская помощь. Миронов пояснил, что к таким случаям относятся ситуации, когда водитель везет роженицу в медучреждение. Однако, как подчеркнул эксперт, случаи крайней необходимости являются исключительными.

Марина Совина
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