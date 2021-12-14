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Охотовед предупредил об опасности медведей в Ленинградской области

Охотовед Кузенков: «Бурый медведь творит сейчас в Ленинградской области хуже волка»

Фото: Zdeněk Macháček / Unsplash

Охотовед Валерий Кузенков предупредил, что медведи в Ленинградской области стали более опасными, чем волки. Свое мнение он высказал в интервью изданию «Невские новости».

«У нас вторая проблема — бурый медведь, который творит сейчас хуже волка, — говорит Кузенков. — Он уже и людей поедает, кладбища раскапывает, трупы ест, он нападает на лосей, на кабанов».

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Чтобы избежать встречи с хищником, охотовед советует при походах в лес издавать побольше шума. Если медведь поймет, что приближаются люди, то просто уйдет. При неожиданной встрече он может напасть, и в этом случае у человека почти нет шансов на спасение.

Если медведь пойдет в нападение, только стрелять. Никаких других вариантов. Нельзя кричать, убегать, визжать. Если пошел в нападение, только защищаться, если есть чем. Если нет, просто ложиться на землю и закрывать голову руками. Он порвет, потаскать может, были такие случаи, что люди оставались живы. Лезть на деревья, кстати, тоже бессмысленно — медведи по ним отлично лазают

Валерий Кузенковохотовед

Ранее стало известно, что в Красноярском крае раненный медведем в тайге пережил нападение медведя, прополз восемь километров по тайге и спасся благодаря записке. 58-летний россиянин ставил капканы, когда на него внезапно напал медведь. Животное успело серьезно ранить мужчину. Из-за травмы он не смог ходить, и ему пришлось ползти до избы товарища, чтобы попросить его о помощи. Мужчины не оказалось на месте, и охотник оставил ему записку.

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Олег Парамонов
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