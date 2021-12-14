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71-летняя женщина раскрыла хранимый всю жизнь секрет и удивила пользователей

Пользовательница Reddit рассказала, как бросила мужа и четверых детей и сбежала в США

Фото: Pixabay

71-летняя женщина поделилась на Reddit секретом, который хранила всю свою жизнь. Она рассказала, как много лет назад бросила мужа и своих четверых детей, трое из которых родились с инвалидностью, и сбежала в США. История настолько удивила многих комментаторов, что некоторые даже посчитали ее выдуманной.

Автор поста рассказала, что вышла замуж за своего друга, когда ей было всего 16 лет. Она призналась, что с детства испытывала симпатию исключительно к представительницам женского пола, но вступила в брак с мужчиной, потому что этого требовали ее родители. «Меня всегда убеждали в том, что нетрадиционная ориентация — это плохо», — отметила пользовательница Reddit.

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К 20 годам она родила четверых детей. У двоих из них был аутизм, еще у одного — диабет. «Каждый день я мечтала о том, чтобы сбежать. Я призналась в этом своей подруге, и она посоветовала мне уходить. Тогда я начала планировать побег», — поделилась рассказчица. Ей удалось сбежать из дома, когда ей было 25 лет.

По словам женщины, в день своего ухода она оставила детей матери и уехала в американское посольство. «Так я стала беженкой, мне помогли переехать в США. В то время не было телефонов, я просто исчезла из жизни своей семьи», — призналась она. Героиня истории рассказала, что получила новый паспорт в новой стране. Там женщина снова вышла замуж и родила еще одного ребенка. Затем она развелась со своим вторым мужем. В 2010 году рассказчица встретила женщину, с которой впоследствии вступила в брак.

Много лет спустя героиня истории связалась с подругой, которая осталась в ее родной стране. «Вся моя семья думала, что тогда меня похитили и что я умерла. Мой муж пытался воспитывать наших детей, но в итоге их пришлось отдать в детский дом. Он дал клятву хранить обет верности и умер один, думая, что я погибла», — поделилась рассказчица.

Авторша поста подчеркнула, что никто из ее знакомых в США не знает о том, что она бросила в родной стране мужа и детей. «Ни одна живая душа не знает об этом. Ни мой второй муж, ни моя жена, ни моя дочь. Никто», — уточнила она. В заключение женщина заявила, что она совершенно не жалеет о принятом много лет назад решении.

В комментариях под постом многие пользователи удивились тому, как легко раньше было уехать из страны и стать другим человеком. Многим комментаторам история показалась неправдоподобной. Однако другие заверили, что такие события действительно могли происходить, и подкрепили свои суждения похожими эпизодами из жизни своих родственников. Некоторые также посчитали, что, хотя женщина и говорит, что не жалеет о том, что сделала, на самом деле ее преследует чувство вины.

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Асель Минбаева
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