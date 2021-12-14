В первой европейской стране одобрили употребление каннабиса

Парламент Мальты одобрил применение каннабиса в рекреационных целях. Об этом пишет газета Times of Malta. Если закон подпишут, Мальта первой в Европе легализует марихуану.

«Во вторник парламент одобрил закон о каннабисе, который позволит потребителям носить с собой, покупать и выращивать наркотики, что сделало Мальту первой европейской страной, которая ввела законы, регулирующие использование каннабиса в рекреационных целях», — говорится в статье.

Законопроект дает возможность потребителям каннабиса на законных основаниях выращивать до четырех растений в личных целях. Также будет разрешено носить с собой до семи граммов марихуаны в общественных местах. При этом курение в общественных местах по-прежнему запрещено. Кроме того, закон позволит любому гражданину Мальты, имеющему судимость за хранение каннабиса, обжаловать ее.

Документ одобрили 36 депутатов, 27 проголосовали «против». Теперь его должен подписать президент страны Джордж Велла, тогда Мальта станет первой в Европе страной, где выращивание и хранение каннабиса не будет преследоваться законом. Например, в Нидерландах хранение, производство или торговля наркотиками является уголовным преступлением, не разрешается выращивать каннабис или марихуану дома или где-либо еще.

Ранее сообщалось, что новая правящая коалиция в Германии планирует легализовать рекреационное употребление каннабиса. Правительство намерено ввести контролируемое распределение каннабиса среди взрослых немцев через сертифицированные магазины. По мнению представителей коалиции, таким образом получится контролировать качество продаваемой марихуаны, а также защитить несовершеннолетних.

