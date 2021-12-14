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Раскрыты новые причины потери Марсом воды

Science: Марс потерял воду из-за пыльных бурь и конвекции в атмосфере

Фото: Public Domain / Wikimedia

Планетологи Университета Джона Мейсона раскрыли, что простое взаимодействие солнечного ветра с атмосферой Марса не может объяснить потерю всех поверхностных вод. Согласно выводам, опубликованным в журнале Science, в этом процессе также ключевые роли сыграли такие факторы, как метеорологические гравитационные волны, конвекция и пыльные бури.

Известно, что под воздействием ультрафиолета в нижней части атмосферы Марса происходит фотолиз воды, то есть разложение молекулы на кислород и водород, который затем уносится в космос. На протяжении миллиардов лет это привело к тому, что с поверхности Красной планеты исчезли все поверхностные водоемы. Однако в новой работе исследователи оспаривают эту точку зрения и предлагают новые механизмы, способствующие фотолизу.

Эксперименты продемонстрировали, что вода могла быть перенесена из нижних в верхние части атмосферы, прежде чем подвергаться фотолизу. Этому переносу могло содействовать сочетание таких причин как конвекционные течения на малых высотах, пыльные бури или внутренние гравитационные волны — колебания в атмосфере, вызванные в том числе силой тяжести.

Ученые аргументируют свою гипотезу тем, что потери воды Марсом продолжаются и происходят, в основном, летом, когда начинается сезон глобальных пыльных бурь. Это может способствовать выталкиванию молекул воды и водорода в верхнюю атмосферу. Также выталкиванию способствуют гравитационные волны, поскольку они обеспечивают взаимодействие между нижними и верхними слоями газовой оболочки.

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Александр Еникеев
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