Маск продал акции Tesla на 900 миллионов долларов

Основатель Tesla Илон Маск продал очередной пакет акций компании. На этот раз на сумму свыше 900 миллионов долларов. Как сообщает CNBC, в тот же день он реализовал опционы на покупку 2,134 миллиона акций по цене 6,24 доллара за бумагу.

Согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск в 2021 году заработал почти 98 миллиардов долларов, и сейчас его состояние оценивается в 254 миллиарда долларов.

Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать десять процентов акций Tesla. Большинство из проголосовавших пользователей выступили за продажу. Всего с начала ноября предприниматель продал почти 12 миллионов акций на 12,7 миллиарда долларов. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать еще 5 миллионов бумаг Tesla. Вырученные средства бизнесмен потратит на оплату налогов за исполненные опционы.

В декабре Маск задумался о том, чтобы сменить работу и стать блогером.