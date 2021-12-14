Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Маск продал акции Tesla на 900 миллионов долларов

Илон Маск продал очередной пакет акций Tesla на сумму свыше 900 миллионов долларов

Фото: Patrick Pleul/ZB / Globallookpress.com

Основатель Tesla Илон Маск продал очередной пакет акций компании. На этот раз на сумму свыше 900 миллионов долларов. Как сообщает CNBC, в тот же день он реализовал опционы на покупку 2,134 миллиона акций по цене 6,24 доллара за бумагу.

Tesla от TradingView

Согласно Bloomberg Billionaires Index, Маск в 2021 году заработал почти 98 миллиардов долларов, и сейчас его состояние оценивается в 254 миллиарда долларов.

Бизнесмен начал распродажу после опроса в Twitter, в котором призвал подписчиков решить, стоит ли ему продать десять процентов акций Tesla. Большинство из проголосовавших пользователей выступили за продажу. Всего с начала ноября предприниматель продал почти 12 миллионов акций на 12,7 миллиарда долларов. Чтобы продать весь пакет, Маску надо реализовать еще 5 миллионов бумаг Tesla. Вырученные средства бизнесмен потратит на оплату налогов за исполненные опционы.

В декабре Маск задумался о том, чтобы сменить работу и стать блогером.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Тихановская ответила на приговор своему мужу
Нейрохирурги и ракетостроители оказались не умнее обычных людей
Названы альтернативные способы получения визы США
В Москве задержали полсотни оказывавших интимные услуги стриптизерш
Россию обязали бороться с насилием в семье после удовлетворения жалоб в ЕСПЧ
Мошенники одним способом выманили у россиян более трех миллиардов рублей
В Германии предсказали рост цен на газ из-за проблем с «Северным потоком-2»
Датская фирма осуждена за поставку топлива российским ВВС в Сирии
Стало известно о жизни кассирши после кражи миллионов из российского банка
Ягудин назвал нелепой травму фигуристки Косторной
Госдума приняла закон о публичной власти
Смертельно ядовитый бумсланг притаился в ветвях рождественской ели
Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter