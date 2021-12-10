Самый богатый человек в мире решил сменить работу

Самый богатый человек в мире Илон Маск сообщил в своем Twitter-аккаунте о желании сменить работу.

«Подумываю о том, чтобы уволиться с работы и стать блогером на полный рабочий день. Что думаете?» — обратился бизнесмен к подписчикам. На момент написания заметки сообщение в аккаунте Маска, на который подписаны более 65 миллионов человек, набрало почти 180 тысяч лайков.

Затем Маск перешел к обсуждению комментариев к посту. Один из пользователей Twitter написал, что станет первым подписчиком Маска в OnlyFans — сервисе, который используют для публикации эротического контента. «Может быть, я так сделаю», — ответил бизнесмен. Другой подписчик написал: «если бы тебе давали доллар за каждый дерьмовый пост, ты стал бы… ой, подождите». В ответ Маск отправил эмодзи со смеющимся лицом со слезами.

По данным индекса Bloomberg Billionaires Index, основатель Tesla и SpaceX занимает первое место в списке самых богатых людей с состоянием в 266 миллиардов долларов. Следом за ним расположились основатель Amazon Джефф Безос (200 миллиардов) и генеральный директор французской группы компаний Louis Vuitton Бернар Арно (168 миллиардов).

10 декабря Bloomberg сообщило, что Маск продал более 934 тысяч акций Tesla. Капитал бизнесмена уменьшился за день на 5,42 процента, или 15,1 миллиарда долларов. Он начал продавать акции компании после ноябрьского опроса в Twitter, по результатам которого большинство пользователей поддержали эту идею. Вырученные средства Маск потратит на оплату налогов за исполненные опционы.