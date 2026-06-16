В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики

Студия Universal опубликовала новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого

Компания Universal Pictures, которая занимается созданием пятой части культового мультфильма «Шрек», опубликовала новый трейлер проекта. Ролик появился на канале студии в YouTube.

В официальном тизере впервые показали повзрослевших сыновей Шрека и Фионы по имени Фергюс и Фаркл. Также на кадрах можно видеть, как Осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну «Где-то далеко-далеко».

Известно, что картина выйдет в прокат 30 июня 2027 года. К озвучанию любимых всеми персонажей вернулись Эдди Мерфи, Майк Майерс, Кэмерон Диас. Также к составу присоединилась Зендея, чьим голосом будет говорить дочь двух огров — Фелиция.

Ранее стало известно, что внешность героев «Шрека 5» в первом трейлере грядущей картины разозлила зрителей. С момента выхода последней части культовой франшизы прошло 15 лет.