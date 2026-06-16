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20:36, 16 июня 2026Культура

В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики

Студия Universal опубликовала новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики первого
Андрей Шеньшаков

Кадр: мультфильм «Шрек-5»

Компания Universal Pictures, которая занимается созданием пятой части культового мультфильма «Шрек», опубликовала новый трейлер проекта. Ролик появился на канале студии в YouTube.

В официальном тизере впервые показали повзрослевших сыновей Шрека и Фионы по имени Фергюс и Фаркл. Также на кадрах можно видеть, как Осел вместе со своей семьей отправляется в волшебную страну «Где-то далеко-далеко».

Известно, что картина выйдет в прокат 30 июня 2027 года. К озвучанию любимых всеми персонажей вернулись Эдди Мерфи, Майк Майерс, Кэмерон Диас. Также к составу присоединилась Зендея, чьим голосом будет говорить дочь двух огров — Фелиция.

Ранее стало известно, что внешность героев «Шрека 5» в первом трейлере грядущей картины разозлила зрителей. С момента выхода последней части культовой франшизы прошло 15 лет.

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