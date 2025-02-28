Внешность героев «Шрека 5» разозлила зрителей. Культовых героев любили миллионы, а теперь ненавидят. Что с ними случилось?

Первый тизер мультфильма «Шрек 5» вызвал недовольство пользователей сети

В четверг, 27 февраля, кинокомпания Universal Pictures показала первый тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5», в котором также был объявлен актерский состав долгожданного сиквела. После этого многие пользователи сети начали выражать недовольство увиденным.

С момента выхода последней части культовой франшизы «Шрек навсегда» прошло 15 лет и почти 25 лет с тех пор, как зрители впервые познакомились с героями анимационной фэнтези-комедии. Премьера пятой части должна состояться в период рождественских праздников в США в 2026 году.

Фанатов «Шрека» разозлила новая анимация персонажей

После публикации ролика в соцсетях люди начали создавать мемы и шутить о том, насколько отвратительным они считают трейлер нового «Шрека». В основном зрители недовольны заметными различиями в дизайне персонажей по сравнению с тем, какими они были раньше.

«Они что, вкололи ботокс, почему они такие?» — спросил один из пользователей сети.

«Зачем вы изменили анимацию? Она выглядит дешево», — прокомментировал другой.

Что случилось с анимацией? Она была фантастической в ​​предыдущих частях. Надеюсь, они улучшат ее перед релизом Недовольный зритель

«Не заставляй нас делать из тебя Соника», — написали некоторые фанаты мультфильма, подразумевая случай, когда кинокомпании Paramount и создателям оригинальной игры SEGA пришлось изменить дизайн главного героя фильма «Соник в кино» из-за бурной реакции фанатов.

Некоторые выразили надежду на то, что «эта сцена — всего лишь монтаж для тизера, а не сам фильм».

Некоторым зрителям понравился новый стиль персонажей

При этом нашлись зрители, которым понравились изменения. «Что? Они выглядят так же, только старше, лол, вам всем нужно успокоиться», — написал один из них.

Некоторые пользователи соцсети заявили, что они в восторге от нового облика персонажей, хотя потребуется некоторое время, чтобы к нему привыкнуть.

Другие предложили дождаться выхода полноценного трейлера, прежде чем судить о дизайне.

Звезда «Эйфории» озвучит дочь Шрека

В «Шреке 5» возвращается большая часть основного актерского состава — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас озвучат Шрека, Осла и принцессу Фиону соответственно. Также студия объявила, что повзрослевшую дочку главного героя Фелицию озвучит звезда «Эйфории» американская актриса Зендея.

В новом мультфильме может появиться персонаж-трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)

Некоторые пользователи соцсети X выдвинули теорию о том, что дочь главного героя может быть трансгендером. На это обратил внимание портал Memepedia. Они ссылаются на то, что в тизере у героини карие глаза, тогда как у дочери героев в детстве они были голубыми.

«Дочка Шрека и Фионы в новом тизере, возможно, транс. Зрители обратили внимание на то, что в прошлых частях у их детей были карие глаза только у сыновей. У Фелиции были огромные голубые глаза. Либо авторы не запаривались, либо сыновья Фергус или Фаркл сделали транспереход», — говорится в посте.

В ответ на это другие пользователи сети указали, что цвет глаз у детей может меняться.

Фильмы о Шреке собрали более 4 миллиардов долларов

Первый «Шрек» вышел на экраны в 2001 году. История приключений неловкого, но добросердечного огра, который нехотя соглашается спасти принцессу, стала глобальным хитом, а также породила три сиквела и два мультфильма-спиноффа, посвященных одному из персонажей оригинала, Коту в сапогах. В общей сложности кассовые сборы шести картин составили более 4 миллиардов долларов. Выход «Шрека 5» на экраны ожидается в 2026 году.

