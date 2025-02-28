В четверг, 27 февраля, кинокомпания Universal Pictures показала первый тизер-трейлер мультфильма «Шрек 5», в котором также был объявлен актерский состав долгожданного сиквела. После этого многие пользователи сети начали выражать недовольство увиденным.
С момента выхода последней части культовой франшизы «Шрек навсегда» прошло 15 лет и почти 25 лет с тех пор, как зрители впервые познакомились с героями анимационной фэнтези-комедии. Премьера пятой части должна состояться в период рождественских праздников в США в 2026 году.
Фанатов «Шрека» разозлила новая анимация персонажей
После публикации ролика в соцсетях люди начали создавать мемы и шутить о том, насколько отвратительным они считают трейлер нового «Шрека». В основном зрители недовольны заметными различиями в дизайне персонажей по сравнению с тем, какими они были раньше.
«Они что, вкололи ботокс, почему они такие?» — спросил один из пользователей сети.
«Зачем вы изменили анимацию? Она выглядит дешево», — прокомментировал другой.
Что случилось с анимацией? Она была фантастической в предыдущих частях. Надеюсь, они улучшат ее перед релизом
«Не заставляй нас делать из тебя Соника», — написали некоторые фанаты мультфильма, подразумевая случай, когда кинокомпании Paramount и создателям оригинальной игры SEGA пришлось изменить дизайн главного героя фильма «Соник в кино» из-за бурной реакции фанатов.
Некоторые выразили надежду на то, что «эта сцена — всего лишь монтаж для тизера, а не сам фильм».
Некоторым зрителям понравился новый стиль персонажей
При этом нашлись зрители, которым понравились изменения. «Что? Они выглядят так же, только старше, лол, вам всем нужно успокоиться», — написал один из них.
Некоторые пользователи соцсети заявили, что они в восторге от нового облика персонажей, хотя потребуется некоторое время, чтобы к нему привыкнуть.
Другие предложили дождаться выхода полноценного трейлера, прежде чем судить о дизайне.
Звезда «Эйфории» озвучит дочь Шрека
В «Шреке 5» возвращается большая часть основного актерского состава — Майк Майерс, Эдди Мерфи и Кэмерон Диас озвучат Шрека, Осла и принцессу Фиону соответственно. Также студия объявила, что повзрослевшую дочку главного героя Фелицию озвучит звезда «Эйфории» американская актриса Зендея.
В новом мультфильме может появиться персонаж-трансгендер (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ)
Некоторые пользователи соцсети X выдвинули теорию о том, что дочь главного героя может быть трансгендером. На это обратил внимание портал Memepedia. Они ссылаются на то, что в тизере у героини карие глаза, тогда как у дочери героев в детстве они были голубыми.
«Дочка Шрека и Фионы в новом тизере, возможно, транс. Зрители обратили внимание на то, что в прошлых частях у их детей были карие глаза только у сыновей. У Фелиции были огромные голубые глаза. Либо авторы не запаривались, либо сыновья Фергус или Фаркл сделали транспереход», — говорится в посте.
В ответ на это другие пользователи сети указали, что цвет глаз у детей может меняться.
Фильмы о Шреке собрали более 4 миллиардов долларов
Первый «Шрек» вышел на экраны в 2001 году. История приключений неловкого, но добросердечного огра, который нехотя соглашается спасти принцессу, стала глобальным хитом, а также породила три сиквела и два мультфильма-спиноффа, посвященных одному из персонажей оригинала, Коту в сапогах. В общей сложности кассовые сборы шести картин составили более 4 миллиардов долларов. Выход «Шрека 5» на экраны ожидается в 2026 году.