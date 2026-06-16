Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:29, 16 июня 2026Интернет и СМИ

Участник реалити-шоу узнал о собственной смерти из интернета

Звезда The Only Way Is Essex Норрис узнал о своей смерти от подписчиков
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: John Phillips / Getty Images

Бывший участник британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс», TOWIE) Бобби Норрис рассказал, что узнал о том, что его не стало, из сообщений в интернете. О произошедшем он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Норрис рассказал, что на его страницах в соцсетях стали появляться сообщения с соболезнованиями от его подписчиков. Он подумал, что таким образом над ним решили подшутить. Однако когда посланий стало больше, это заставило звезду реалити занервничать. «На мгновение у меня промелькнула мысль: "Это не могу быть я, потому что я сейчас ем омлет и все еще жив, черт возьми"», — высказался Норрис, узнавший о собственной смерти из сети.

Позднее он выяснил, что на деле трагедия произошла с его неизвестным полным тезкой, однако подписчики решили, что речь шла именно об их кумире. Знаменитый участник телешоу выразил соболезнования семье мужчины и заверил поклонников, что с ним все в порядке.

Ранее стало известно, что другой участник The Only Way Is Essex Кирк Норкросс стал сборщиком мусора. Уточнялось, что до этого он рассказывал о роскошной жизни молодежи Великобритании.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны прокомментировало выстрелы российского фрегата в Ла-Манше

    Названо количество открывшихся в Подмосковье пляжей

    Раскрыто число изучающих китайский язык российских школьников

    В регионе России у трехлетнего мальчика остановилось сердце после укола в больнице

    Российские врачи вырезали кисту весом в килограмм у двухмесячной девочки

    76-летняя Вера Вонг вышла в свет в оголяющем тело наряде

    Стала известна причина смерти звезды «О чем говорят мужчины»

    Найдено способное замедлить старение организма вещество

    В сети появился новый трейлер «Шрека 5» на фоне критики

    Названы спасающие от деменции правила жизни

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok