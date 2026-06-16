Участник реалити-шоу узнал о собственной смерти из интернета

Звезда The Only Way Is Essex Норрис узнал о своей смерти от подписчиков

Бывший участник британского реалити-шоу The Only Way Is Essex («Единственный путь — это Эссекс», TOWIE) Бобби Норрис рассказал, что узнал о том, что его не стало, из сообщений в интернете. О произошедшем он рассказал в своем аккаунте в Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Норрис рассказал, что на его страницах в соцсетях стали появляться сообщения с соболезнованиями от его подписчиков. Он подумал, что таким образом над ним решили подшутить. Однако когда посланий стало больше, это заставило звезду реалити занервничать. «На мгновение у меня промелькнула мысль: "Это не могу быть я, потому что я сейчас ем омлет и все еще жив, черт возьми"», — высказался Норрис, узнавший о собственной смерти из сети.

Позднее он выяснил, что на деле трагедия произошла с его неизвестным полным тезкой, однако подписчики решили, что речь шла именно об их кумире. Знаменитый участник телешоу выразил соболезнования семье мужчины и заверил поклонников, что с ним все в порядке.

Ранее стало известно, что другой участник The Only Way Is Essex Кирк Норкросс стал сборщиком мусора. Уточнялось, что до этого он рассказывал о роскошной жизни молодежи Великобритании.