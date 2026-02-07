Звезда реалити-шоу о роскошной жизни стал сборщиком мусора

Звезда британских шоу о роскошной жизни Кирк Норкросс стал сборщиком мусора

Бывший участник реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex; TOWIE), рассказывающего о роскошной жизни британской молодежи, Кирк Норкросс стал сборщиком мусора. Об этом пишет Daily Mail.

Сообщается, что Норкросс основал компанию по вывозу мусора. Бизнес находится на ранней стадии развития, первый пост в официальном аккаунте организации был опубликован в начале января.

Компания телезвезды базируется в графствах Норфолк и Саффолк.

Норкросс был участником шоу «Единственный путь — Эссекс» с 2010 по 2013 год. Он также снимался в программах Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») и «Бывшие на пляже» (Ex on the Beach). В 2020 году телезвезда признался, что устал от славы и мечтает об обычной жизни. Тогда же сообщалось, что он начал работать чистильщиком канализационных труб.

Ранее другая звезда шоу «Единственный путь — Эссекс» Лорен Гуджер рассказала, что незнакомец предложил ей провести ночь за деньги. Она отметила, что сумма, которую назвал мужчина, показалась ей заманчивой.