20:49, 14 января 2026Интернет и СМИ

Телезвезда рассказала о предложении незнакомца провести ночь за миллионы рублей

Телезвезда Гуджер заявила, что ей предложили провести ночь за 150 тысяч фунтов
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)
Лорен Гуджер

Лорен Гуджер. Фото: Brett Cove / Globallookpress.com

Звезда британского реалити-шоу «Единственный путь — Эссекс» (The Only Way Is Essex; TOWIE) Лорен Гуджер рассказала о непристойном предложении от мужчины. Ее слова передает издание The Mirror.

Гуджер заявила, что незнакомец предложил ей провести с ним ночь за 150 тысяч фунтов стерлингов (примерно 15,8 миллиона рублей). Как призналась телезвезда, сумма показалась ей заманчивой, но она отказалась.

«Мне было сложно сказать "нет", но я это сделала. Мне и в обычной жизни трудно с кем-то переспать», — уточнила Гуджер.

Ранее участница британского реалити-шоу Celebrity Big Brother («Большой брат: Знаменитости») Джоджо Сива рассказала, как получила от преследователя секс-игрушки и самодельную бомбу. По словам телезвезды, неизвестный присылал странные и пугающие посылки, когда ей было 13 лет.

