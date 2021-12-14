Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
Наука и техника

Microsoft поднимет цены на свои продукты

Облачные сервисы Microsoft подорожают на 10 процентов с 1 января 2022 года

Фото: Piero Nigro / Unsplash

Компания Microsoft намерена повысить цены на облачное ПО. Об этом сообщают «Ведомости».

О будущем удорожании сервисов изданию сообщили партнеры компании. Также тот факт, что на продукты Microsoft поднимут цены, подтвердила директор департамента по связям с общественностью корпорации в России Анна Лобанова. Изменение произойдет на фоне глобального роста цен, который отмечается во всем мире.

Представитель Microsoft рассказала, что с 1 января 2022 года тарифы на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL увеличатся на 10 процентов. Лобанова уточнила, что стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на пять процентов, CIS Datacenter – на семь процентов.

В компании объяснили, что рост цен на лицензии связан с выпуском новых продуктов. Так, в сентябре Mcirosoft объявила о выходе Windows Server 2022. 6 декабря о будущем удорожании были уведомлены дистрибуторы Microsoft в России.

В конце лета стало известно, что Microsoft впервые за десять лет поднимет цены на свои облачные сервисы. Удорожание затронет корпоративные подписки на сервисы Office 365 и Microsoft 365, цены будут обновлены с 1 марта 2022 года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Андрей Ставицкий
Обсудить
Последние новости
Путин выступил против ограничений с QR-кодами под Новый год
Собянин назвал число вакцинированных от COVID-19 москвичей
Россиянам назвали суммы штрафов за вред природе
Байден «вынудил» Турцию улучшить отношения с Арменией после покупки С-400
Россиянам рассказали о тесте для оценки клеточного иммунитета к COVID-19
В Совфеде объяснили снятие законопроекта о QR-кодах с рассмотрения Госдумы
Афганистан для укрепления своей валюты решил договориться с менялами
В Египте путешественникам предложили необычный вид туризма
Решившего жениться на авторе эротических романов епископа запретили в служении
Брат Нурмагомедова заявил о желании подраться с Петром Яном
Microsoft поднимет цены на свои продукты
В ЕСПЧ обязали Россию бороться с насилием в семьях
У Григория Лепса случился гипертонический криз
Экономист объяснил отказ Евросоюза от долгосрочных контрактов на газ
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter