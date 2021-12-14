Microsoft поднимет цены на свои продукты

Компания Microsoft намерена повысить цены на облачное ПО. Об этом сообщают «Ведомости».

О будущем удорожании сервисов изданию сообщили партнеры компании. Также тот факт, что на продукты Microsoft поднимут цены, подтвердила директор департамента по связям с общественностью корпорации в России Анна Лобанова. Изменение произойдет на фоне глобального роста цен, который отмечается во всем мире.

Представитель Microsoft рассказала, что с 1 января 2022 года тарифы на Office Professional Plus, Office Standard, Windows Server Standard и Datacenter, RDS SAL увеличатся на 10 процентов. Лобанова уточнила, что стоимость комплектов лицензий CIS Standard вырастет на пять процентов, CIS Datacenter – на семь процентов.

В компании объяснили, что рост цен на лицензии связан с выпуском новых продуктов. Так, в сентябре Mcirosoft объявила о выходе Windows Server 2022. 6 декабря о будущем удорожании были уведомлены дистрибуторы Microsoft в России.

В конце лета стало известно, что Microsoft впервые за десять лет поднимет цены на свои облачные сервисы. Удорожание затронет корпоративные подписки на сервисы Office 365 и Microsoft 365, цены будут обновлены с 1 марта 2022 года.