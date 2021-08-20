Сервисы Microsoft подорожают

Microsoft впервые за десять лет поднимет цены на свои облачные сервисы. Об этом сообщается в блоге на сайте компании.

Удорожание затронет подписки на сервисы Office 365 и Microsoft 365. Уточняется, что подорожает только доступ для коммерческих и бизнес-пользователей, цены для образовательных учреждений и обычных потребителей останутся на прежнем уровне. Новые цены начнут действовать с 1 марта 2022 года.

В частности, Microsoft 365 Business Basic будет обходиться в шесть долларов за пользователя вместо пяти, Microsoft 365 Business Premium — 22 вместо 20 долларов, Office 365 E1 — 10 вместо 8 долларов, Microsoft 365 E3 — 36 вместо 32 долларов. «Эти изменения цен знаменуют собой первое существенное обновление с тех пор, как мы запустили Office 365 десять лет назад», — заметил руководитель проекта Microsoft 365 Джаред Спатаро (Jared Spataro).

По данным компании, Microsoft имеет около 300 миллионов платных пользователей Office 365. Очевидно, что удорожание будет способствовать увеличению прибыли американской корпорации.

В середине июля Microsoft объявила, что продукты для корпоративного рынка России подорожают. «После нескольких лет стабильности для наших партнеров и заказчиков мы корректируем прайс-лист», — говорится в сообщении. ПО подорожает примерно на 15,2 процента.