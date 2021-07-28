Названо количество пользователей Windows 11

Доля операционной системы нового поколения Microsoft приблизилась к одному проценту. Об этом сообщают аналитики агентства AdDuplex.

На основании полученных с 60 тысяч компьютеров данных специалисты выяснили, что доля Windows 11 в семействе ОС от Microsoft достигла 0,9 процента. Таким образом, количество пользователей новой операционной системы превысило отметку в 500 человек. Эксперты отметили, что Windows 11 еще находится на стадии бета-тестирования, поэтому все пользователи системы являются участниками программы инсайдеров Microsoft.

Также в отчете называется примерное количество пользователей остальных версий ОС. Лидирует Windows 10 версии 20H2, которая имеет долю 36,3 процента — около 22 тысяч человек. На втором месте с показателем 26,6 процента находится версия 21H1. На третьем — 2004 с долей 24,6 процента.

Специалисты подытожили, что актуальная ОС Windows 10 на данный момент установлена на 88 процентах компьютеров.

Анонс Windows 11 состоялся 24 июня. В настоящий момент ОС доступна для участников программы Windows Insider. Microsoft начнет разворачивать операционную систему среди обычных пользователей к концу года.