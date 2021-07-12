Перечислено количество версий Windows 11

Новая операционная система от Microsoft получит как минимум семь версий. Об этом сообщает издание MySmartPrice.

Список идентификаторов Windows 11 (SKU, Stock Keeping Unit) появился на сайте Bluetooth Special Interest Group — организации, контролирующей лицензирование технологии Bluetooth. Согласно перечню операционных систем, количество версий Windows 11 дойдет до семи. Базовой модификацией является Windows 11 Home Edition, также есть три версии Pro — обычная, для рабочих станций и образовательных учреждений.

Кроме того, будет выпущена отдельная версия ОС для образовательных учреждений, корпоративная версия Windows 11. Судя по списку SKU, Windows 11 Mixed Reality будет выделена в отдельную версию операционной системы. Это может говорить о том, что в компании будут уделять большое внимание развивающемуся рынку дополненной и виртуальной реальности.

Журналисты заметили, что на данный момент американская корпорация не готова выпускать какие-то специальные модификации ОС нового поколения. Однако в будущем Microsoft может добавить операционную систему с ограниченными функциями, каковой являлась находящаяся в разработке Windows 10X.

В начале июля Microsoft заявила, что у пользователей Windows 10 будет около года, чтобы бесплатно обновиться на ОС нового поколения. Скорее всего, корпорация может прекратить широкомасштабное бесплатное обновление не раньше конца 2022 года. Анонс Windows 11 состоялся в конце июня.