Объявлены условия бесплатного обновления до Windows 11

Microsoft будет предоставлять бесплатный доступ к Windows 11 в течение ограниченного времени. Об этом сообщается в блоге компании.

В обновленных рекомендациях для пользователей специалисты корпорации сообщили, что для отвечающим требованиям систем нет конкретной даты ограничения для обновления. Однако согласно условиям, Microsoft оставляет за собой право прекратить бесплатное распространение Windows 11 спустя год после запуска ОС.

Материалы по теме Нам бы их проблемы Смартфон-рулон, умный унитаз и датчик мочевого пузыря: самые странные изобретения 2021 года Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

Вероятнее всего, корпорация может прекратить широкомасштабное бесплатное обновление не раньше конца 2022 года. Ранее представители компании объявили, что Microsoft начнет распространять операционную систему нового поколения среди обычных пользователей в конце года. При этом о том, сколько будет стоить платное обновление до Windows 11 в будущем, не сообщается.

Анонс Windows 11 состоялся в конце июня. Операционная система получила новый дизайн, измененное меню «Пуск», виджеты, поддержку Android-приложений.

В начале июля участники программы предварительного тестирования Microsoft рассказали, с какими трудностями они столкнулись при использовании ранней версии Windows 11. В частности, пользователи сообщили, что неоднократно сталкивались с ошибками при установке и не увидели некоторых новых функций ОС — например, поиска в меню «Пуск» и обновленной программы «Проводник».