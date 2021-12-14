Затравленный в школе подросток увлекся криптовалютой и стал миллионером в 18 лет

Школьник из Австралии начал инвестировать в криптовалюту и стал долларовым миллионером к 18 годам. Его историю приводит The Sun.

Сэмюел Снелл (Samuel Snell) является соучредителем сообщества Crypto Gods, которое считается крупнейшей частной криптокомпанией в стране. В рамках проекта юноша проводит инвестиционные курсы для трех тысяч клиентов. «Я увлекся [биткоином и эфириумом] в 2014 году. Тогда учителя травили меня и призывали перестать тратить время на крипту. Но теперь я владею самой большой криптокомпанией и обучаю людей зарабатывать деньги», — похвастался Снелл.

Свой первый автомобиль Mercedes Benz предприниматель приобрел будучи подростком, в 17 лет. Год спустя он смог позволить себе вторую машину — G-Wagen, стоимость которой составила 350 тысяч долларов (почти 26 миллионов рублей), и покрытые бриллиантами дизайнерские часы Rolex. По словам австралийца, он отслеживает свои вложения дома через компьютерную систему за 20 тысяч долларов (1,5 миллиона рублей). Она оснащена тремя экранами, светодиодными лампами и клавиатурой с подсветкой.

По информации издания, ежедневный доход Снелла — 27 тысяч долларов (около двух миллионов рублей). Деталями своей роскошной жизни молодой человек делится в своем TikTok-аккаунте, на который подписаны 267,5 тысячи человек.

В ноябре стало известно о девушке, которая отказалась от высшего образования, также увлеклась криптовалютой и начала зарабатывать до десяти тысяч долларов (около 715 тысяч рублей) в месяц. По словам предпринимательницы, она сумела разбогатеть уже через полгода после начала своей деятельности.