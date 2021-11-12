Студентка бросила учебу и разбогатела в 23 года на криптовалюте

Девушка отказалась от высшего образования, увлеклась криптовалютой и начала зарабатывать до десяти тысяч долларов (около 715 тысяч рублей) в месяц. Своей историей она поделилась с журналистами The Sun.

Ранее, чтобы заработать себе на жизнь, 23-летняя бывшая студентка Алеяндра Веласкес (Alejandra Velasquez) совмещала учебу в колледже с работой на неполных ставках в двух компаниях. Она пожаловалась, что из-за стресса и бедности постоянно страдала депрессией. «В прошлом году я решила, что больше не пойду в колледж и не буду трудиться на чужих людей. Я устала чувствовать себя сломленной из-за работы в двух местах одновременно, — призналась героиня материала. — Я рискнула и запустила собственный бизнес, игнорируя всех, кто советовал мне учиться, чтобы в будущем стать успешной».

Материалы по теме Резиновая мечта. Как «кроксы» превратились из обуви для моряков в модный тренд и принесли миллионы своим создателям «Мне очень, очень жаль» Как глава IKEA воровал идеи у конкурентов и богател на моде

Помимо этого, Веласкес заявила, что занялась партнерским маркетингом и начала инвестировать в криптовалюту. По словам предпринимательницы, она сумела разбогатеть уже через полгода после начала своей деятельности. «Теперь я сама себе босс и помогаю другим девочкам добиться того же. Криптовалюта, партнерский маркетинг, соцсети, Forex и акции — вот источники моего дохода», — объяснила она.

В настоящий момент TikTok-аккаунт девушки насчитывает около 20 тысяч подписчиков. На платформе она регулярно демонстрирует свою роскошную жизнь, путешествия и дорогие покупки, а также дает советы начинающим бизнесменам. «Инвестируйте. Чтобы заработать деньги, их нужно вкладывать», — порекомендовала она в заключение читателям издания.

Ранее в ноябре стало известно о женщине, которая придумала бизнес и разбогатела за несколько лет. В 2014 году промоутер ночного клуба Мануэла Моска (Manuela Mosca) решила покупать одежду на барахолках, а затем перешивать ее на свой вкус и перепродавать в соцсетях. Аккаунт обрел популярность, и предпринимательница начала получать заказы со всей страны.