Муж с женой придумали бизнес в коммуналке и построили дом своей мечты

Увлеченная модой супружеская пара из Великобритании придумала бизнес и разбогатела за несколько лет. Их историю приводит The Sun.

По информации издания, промоутер ночного клуба Мануэла Моска (Manuela Mosca) проживала вместе с семьей в коммунальной квартире криминального района Парсон Кросс, город Шеффилд. В 2014 году женщина решила покупать вещи на распродажах и барахолках, а затем перешивать их на свой вкус и перепродавать в соцсетях. Аккаунт британки обрел популярность, и она начала получать заказы со всей страны.

Успех побудил Моску завершить карьеру в клубе, чтобы сконцентрироваться на запуске и развитии собственной марки одежды, получившей название Sorelle UK. Ее муж, штукатур Джеми Смедли (Jamie Smedley), поддержал идею жены и также оставил работу, став коммерческим директором новой компании. В течение трех последующих лет супругам удалось построить дом своей мечты и переехать в него из коммуналки.

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В настоящий момент они готовятся открыть свой первый магазин в престижном торговом центре Meadowhall. «Мы могли бы открыться и в центре Trafford, однако планируем вырости в международную фирму и хотим, чтобы наша штаб-квартира располагалась именно в Meadowhall», — поделился Смедли.

По словам мужчины, его жена трудится 24 часа в сутки, даже во время полетов на деловые встречи с восьмимесячным сыном на руках. «То, что она делает, просто невероятно. Это огромный труд, но ее усилия того стоили», — заключил он.

В октябре сообщалось о сестрах из Австралии, которые начали шить купальные костюмы в домашних условиях и заработали десятки миллионов рублей за год. Снимки получившихся комплектов девушки публиковали в Instagram, и за короткое время они обрели большое количество покупателей. Таким образом они запустили собственный бренд Leni Swims.