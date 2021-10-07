Женщина вложила в бизнес 1500 рублей и стала миллионершей

Жительница Великобритании вложила в развитие бизнеса 15 фунтов стерлингов (1500 рублей) и стала миллионершей. Соответствующая история о том, как англичанка заработала на своем хобби, появилась на The Sun.

38-летняя Кэтрин Холл (Kathryn Hall) объяснила, что в 2017 году ей диагностировали эндометриоз — заболевание, при котором ткань, подобная внутреннему слою матки, начинает расти в других местах. После операции англичанке был показан постельный режим, и от скуки она решила занять себя новым хобби.

В связи с этим Холл приобрела в интернет-магазине старый журнальный столик за 15 фунтов стерлингов (1500 рублей), обновила его внешний вид и продала в сети за 90 фунтов стерлингов (девять тысяч рублей). По словам женщины, она воодушевилась и решила открыть собственный магазин. «К декабрю 2017 года я смогла уволиться со старой работы и полностью посвятить себя бизнесу, продавая различные товары для дома», — поделилась героиня материала.

По информации издания, в 2019 году у женщины значительно выросла база клиентов, после чего она арендовала помещение площадью 762 квадратных метра для собственного офиса и наняла несколько сотрудников. «Сейчас мой доход превышает один миллион фунтов стерлингов (98,8 миллиона рублей). Это было сложно, но весь этот путь заставил меня понять, что нет ничего невозможного», — заключила она.

Ранее в октябре пара потеряла работу, основала бизнес на последние деньги и разбогатела. 20-летняя Одри Палупи и 22-летний Джеремай Дсуза рассказали, что остались без средств к существованию во время пандемии коронавируса и жили на небольшие государственные пособия. По словам девушки, на карантине она начала от скуки разрисовывать обувь красками и публиковать результат в Instagram.