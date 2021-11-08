Сестры начали шить купальники и заработали десятки миллионов рублей за год

Жительницы Австралии начали шить купальные костюмы в домашних условиях и заработали десятки миллионов рублей за год. Соответствующая история появилась на сайте Daily Mail.

Согласно материалу, в 2017 году 21-летняя Люси (Lucy) и 23-летняя Молли Кокрейн (Molly Cochrane) впервые попросили свою мать Энн (Anne) изготовить им по комплекту бикини. Девушкам понравился результат ее работы, и они решили начать создавать купальники своими руками. Снимки получившихся комплектов сестры публиковали в Instagram, и за короткое время они обрели большое количество покупателей.

Девушки назвали свой бренд Leni Swims и начали продвигать его через TikTok. Таким образом за первый год продаж им удалось заработать 300 долларов (22 тысячи рублей). Со временем марка начала набирать популярность и стала приносить семье до 40 тысяч долларов в месяц (2,8 миллиона рублей).

Стоимость купальников Leni Swims варьируется от 119 до 145 долларов (от 8,4 тысячи рублей до 10,3 тысячи рублей). «Запуская бизнес, мы совершенно не представляли, что делаем. В этом году мы заработали около 484 тысяч долларов (34,5 миллиона рублей), что было огромным потрясением. Но мы работаем усердно и действительно этого заслуживаем», — прокомментировала Молли.

Кроме того, девушка дала совет начинающим предпринимателям: «Не обращайте внимание на хейтеров и делайте то, что должны. По максимуму используйте возможности цифрового мира, который постоянно развивается. Абстрагируйтесь от чужого мнения и совершайте как можно больше ошибок. Это поможет вам в долгосрочной перспективе!»

В октябре женщина создала косметику для живота беременных и стала миллионершей за четыре месяца. 40-летняя Рут Карр (Ruth Carr) объяснила, что ее беременная младшая сестра страдала от раздражения кожи на животе. В связи с этим она решила найти средство, которое поможет ей справиться с сухостью, зудом, рубцами и растяжками.

