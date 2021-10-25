Женщина создала косметику для живота беременных и стала миллионершей за 4 месяца

Жительница Австралии создала косметическое средство для беременных женщин и разбогатела, заработав несколько миллионов рублей за четыре месяца. Об этом сообщает Daily Mail.

40-летняя Рут Карр (Ruth Carr) объяснила, что ее беременная младшая сестра страдала от раздражения кожи на животе. В связи с этим она решила найти средство, которое поможет ей справиться с сухостью, зудом, рубцами и растяжками. Однако спустя несколько месяцев поисков австралийка поняла, что такого универсального продукта не существует и решила создать собственное уходовое средство.

Чтобы открыть производство, Карр обратилась за финансовой помощью к 25-летним предпринимателям Алексу Трану (Alex Tran) и Карлу Девичу (Karl Devic). Мужчины вложили в ее дело по 60 тысяч долларов (по 4,2 миллиона рублей). Таким образом, женщина стала основательницей бренда Bump Body, который на данный момент представлен только в Австралии и Новой Зеландии.

Австралийка подчеркнула, что хотела создать средство из натуральных ингредиентов. «В свое время я страдала от послеродовой депрессии и знаю, каким изнуряющим может быть материнство. Я осознаю важность заботы о себе и то, насколько важно найти единомышленников и получать поддержку в такой непростой период», — сказала она.

Карр создала маску, на 100 процентов состоящую из натуральных ингредиентов. В ее состав входят масло абрикосовой косточки, которое увлажняет и повышает эластичность кожи, масла алоэ вера и авокадо, способствующие восстановлению поврежденных клеток эпидермиса, а также необходимые для питания витамины. Стоимость продукта составляет 65 долларов (4,5 тысячи рублей).

За четыре месяца Карр удалось заработать 250 тысяч долларов (17,5 миллиона рублей). Часть своего дохода женщина регулярно переводит в благотворительный фонд Perinatal Anxiety and Depression Australia (PANDA), который помогает людям справляться с тревогой и депрессией.

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