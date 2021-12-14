Путин проведет переговоры с президентом Монголии

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Там добавили, что они состоятся 16 декабря. В ходе переговоров главы государств обсудят партнерство в торгово-экономических и других областях. Также президенты поговорят о взаимодействии на международной арене, рассказали в Кремле.

На этой неделе Путин также планирует принять участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и в совещании с членами правительства. Помимо этого, главу государства ожидают на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее стало известно, что Путин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном с помощью телемоста. Макрон рассказал, что главной темой разговора станет урегулирование ситуации на Украине