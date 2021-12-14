Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Путин проведет переговоры с президентом Монголии

Президент Владимир Путин 16 декабря проведет переговоры с новым президентом Монголии
Ухнаагийн Хурэлсух

Ухнаагийн Хурэлсух. Фото: Phil Noble / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с новым главой Монголии Ухнаагийном Хурэлсухом. Об этом сообщили в Кремле, передает ТАСС.

Там добавили, что они состоятся 16 декабря. В ходе переговоров главы государств обсудят партнерство в торгово-экономических и других областях. Также президенты поговорят о взаимодействии на международной арене, рассказали в Кремле.

На этой неделе Путин также планирует принять участие в заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и в совещании с членами правительства. Помимо этого, главу государства ожидают на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей.

Ранее стало известно, что Путин проведет переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном с помощью телемоста. Макрон рассказал, что главной темой разговора станет урегулирование ситуации на Украине

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России нашли новый способ борьбы с безработицей
Названы главные проблемы нового года
Скрывавшаяся после кражи миллионов из российского банка кассирша сдалась
В московских аэропортах задержали или отменили более 30 рейсов
Завершено следствие по первому делу бывшего замдиректора ЦЭНКИ
Жириновский дал прогноз на начало боевых действий на Украине
В ВОЗ рассказали об ожиданиях в связи с распространением омикрон-штамма
Московская биржа установила антирекорд
71-летняя женщина раскрыла хранимый всю жизнь секрет и удивила пользователей
В России заявили о превосходстве над беспилотником Bayraktar
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter