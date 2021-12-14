Россияне начали отказываться от ипотеки

Почти три четверти россиян (71 процент), планировавших в 2021 году оформить ипотеку, временно отказались от этой идеи, сообщает РБК со ссылкой на исследование, проведенное платформой залогового кредитования Online-Ipoteka.

Из тех, кто остался без ипотеки, 23 процента получили отказ банка, 21 процент не смог выбрать подходящую недвижимость, еще 21 процент передумал брать кредит уже после одобрения. 6 процентов респондентов заявили, что их в принципе не устроили условия ипотечного кредитования, поэтому они даже не начинали процесс оформления.

Добровольно отказавшиеся от оформления ипотеки рассказали, что их смутила высокая процентная ставка (33 процента выбрали этот вариант), 29 процентов испугались слишком долгих сроков выплат. 16 процентов решили ждать падения цен на жилье, еще 13 процентов предпочли арендовать его, а не покупать. 9 процентов заявили, что отказались от ипотеки из-за страха потери работы.

Ранее сообщалось, что осенью 2021-го средний срок ипотеки в России увеличился на 4,1 месяца, до рекордных 250,9 месяца. Средняя ставка по жилищным кредитам в стране в октябре снизилась на 0,03 процентного пункта, до 7,7 процента, подсчитали аналитики ЦБ.