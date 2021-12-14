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Полковник СКР получил срок за вмешательство в расследование МВД

В Кемерово суд приговорил к году условно экс-главу СКР Кузбасса за превышение полномочий
Павел Муллин (в центре)

Павел Муллин (в центре). Фото: Валерий Титиевский / Коммерсантъ

Центральный суд Кемерово вынес приговор бывшему временно исполняющему обязанности руководителя регионального управления Следственного комитета России (СКР) 49-летнему полковнику юстиции Павлу Муллину, он получил год условно. Об этом изданию «Коммерсантъ» сообщили в пресс-службе суда.

Экс-глава управления СК признан виновным в превышении должностных полномочий, а именно — во вмешательстве в расследование уголовного дела о незаконном обороте боеприпасов, которым занималось МВД. Ему также вменялось соучастие в служебном подлоге, однако это обвинение было с него снято. Муллин приговорен к сроку один год лишения свободы условно. Он не признал свою вину, его защита намерена обжаловать приговор.

Муллина назначили первым заместителем руководителя управления СКР по Кузбассу в марте 2014 года. В ноябре 2016 года он стал врио главы подразделения после ареста своего начальника Сергея Калинкина по обвинению в коррупции и вымогательстве акций «Разрез “Инской”».

В марте 2017 года Муллин был задержан по обвинениям в превышении должностных полномочий и соучастии в служебном подлоге. По версии следствия, он «оказывал давление на подчиненных и сотрудников полиции, требуя замять дело об обнаружении трех десятков патронов, в котором фигурировал его знакомый».

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Любовь Ширижик
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