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В России за 2021 год не произошло ни одного теракта

НАК: в 2021 году спецслужбы в России не допустили ни одного теракта

Фото: ЦОС ФСБ РФ

В России в 2021 году удалось предотвратить все теракты. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет.

Там подчеркнули, что российские спецслужбы не допустили совершения ни одного теракта. В частности, в страну не пустили почти тысячу человек, причастных к террористической деятельности.

Как отметил директор ФСБ Александр Бортников, на стадии приготовления удалось предотвратить более 60 преступлений.

Ранее сообщалось, что следователи допросили 18-летнего Владислава Струженкова, выпускника гимназии при монастыре в Серпухове, утроившего взрыв в учебном заведении. Молодой человек пришел в себя после операции и рассказал следователям, что на преступление его толкнуло желание убивать людей.

13 декабря 18-летний Владислав Струженков пришел к монастырской гимназии в Серпухове, в которой проходил обучение, и подорвал самодельное взрывное устройство. В результате юноша сам получил тяжелые ранения. Всего пострадали 13 человек, однако их жизням ничего не угрожает.

По версии следствия, произошедшее не было терактом или покушением на убийство.

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Мария Рубникович
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