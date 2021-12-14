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Стало известно о состоянии Ельцина после подписания Беловежских соглашений

Руцкой: Ельцин вернулся навеселе после подписания Беловежских соглашений

Фото: Юрий Иванов / РИА Новости

Первый президент России Борис Ельцин после подписания Беловежских соглашений в декабре 1991 года вернулся навеселе. О его состоянии рассказал в интервью порталу «Украина.ру» генерал-майор авиации, Герой Советского Союза, бывший вице-президент России Александр Руцкой.

По словам Руцкого, Ельцин обманул его, сказав, что летит в Белоруссию подписать соглашение об экономическом сотрудничестве. Когда же Руцкому стало известно, что главной целью поездки было подписание документа о прекращении существования СССР, он не смог дозвониться до своего руководителя и был вынужден ждать, пока тот прилетит обратно.

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При встрече Ельцин признался, что намеренно скрыл истинную цель своего визита, опасаясь бурной реакции со стороны Руцкого. «Я говорю: зачем вы меня обманули, сказали, что летите подписывать соглашение об экономическом сотрудничестве? Он: ну, я упредил, так сказать, зная вашу возможную реакцию... Я предполагал, какой будет ваша реакция, которая могла бы привести к срыву подписания…» — вспомнил экс-вице-президент.

Он также отметил, что у президента наблюдались «остаточные явления» после злоупотребления алкоголем, в связи с чем разговаривать с ним было бесполезно.

Ранее в декабре бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, что работа над соглашением о распаде СССР происходила под бутылку коньяка. При этом он отметил, что из бутылки собравшиеся все вместе отпили не больше чем 100 граммов. «И то еще в рюмках осталось», — уточнил экс-политик.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

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Варвара Кошечкина
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