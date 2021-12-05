Шушкевич рассказал о подписании соглашения о распаде СССР под бутылку коньяка

Бывший председатель Верховного Совета Белоруссии Станислав Шушкевич рассказал, как подписывал Беловежские соглашения. В интервью «Газете.Ru» он заявил, что гордится тем, что поставил первую подпись под этим документом.

По его словам, работа над соглашением о распаде СССР происходила под бутылку коньяка. «И из этой бутылки мы отпили не больше, чем 100 граммов все вместе, и то еще в рюмках осталось», — отметил он и пояснил, что закуски на столах не было, так как еда только мешала. Шушкевич добавил, что тогда никто не думал о посторонних вещах. «Я сам удивляюсь по сей день — у нас было какое-то фантастическое увлечение», — сказал экс-председатель Белорусской ССР.

Шушкевич отметил, что 7 декабря 1991 года представители еще советских России, Украины и Белоруссии пришли к выводу, что СССР как геополитическая реальность и субъект международного права прекращает свое существование. «И на эту "кость", как ее назвал Борис Николаевич Ельцин, нужно было насадить мясо — то есть, не заставить никого беспокоиться что чьи-то права будут нарушены», — пояснил экс-председатель БССР.

Он уточнил, что тогда стояла задача — определить по какому политическому пути следует идти. «И мы определились (...) Были приняты декларации всеми союзными республиками, и эти декларации послужили основой для принятия Беловежского соглашения о создании СНГ», — подчеркнул Шушкевич и отметил, что над документом эксперты работали всю ночь, а утром они представили соглашение из 18 статей. По его словам, после проработки осталось 14 статей и преамбула. Окончательный вариант соглашений проявился к двум часам дня.

Советский Союз распался после заключения в декабре 1991 года Беловежских соглашений руководителями РСФСР, Украинской и Белорусской ССР, которые разделили единое государство. В ходе этих событий президент СССР Михаил Горбачев отказался от борьбы и был отстранен от власти.

