В Новосибирске на выставке «Картина года» представили более 80 произведений

Выставка работ членов Новосибирского отделения Союза художников России «Картина года» открылась в арт-центре «Красный» в Новосибирске. Об этом сообщает ИА «Красная Весна».

Отмечается, что в экспозицию вошло более 80 произведений от 45 художников. Как пояснили в пресс-службе министерства культуры региона, все представленные работы были созданы в 2021 году. Там также заявили, что цель выставки — это «поддержка, укрепление и развитие местных локальных художественных традиций, создание культурного пространства для творческого общения и обмена опытом художников» Новосибирской области.

23 декабря жюри выберет лучшие из представленных на выставке произведений. Конкурс будет проводиться в таких номинациях, как живопись, графика, скульптура, декоративно-прикладное искусство и специальная премия жюри. Для посетителей также будет проведено зрительское голосование.

Ранее сообщалось, что картину «Запрещенка» новосибирского художника Артема Лоскутова продали на российском аукционе Vladey за 3,6 тысячи евро (297 тысяч рублей). Речь идет о полотне, на котором изображена стилизованная банка сгущенного молока с этикеткой, украшенной словом «запрещенка». Размер картины составляет 200 на 150 сантиметров.