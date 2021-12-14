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В России заявили о превосходстве «Охотника» над конкурентами

Замглавы Минобороны Криворучко заявил, что БПЛА «Охотник» превосходит иностранные аналоги

Фото: пресс-служба ОАК

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко сравнил ударный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) С-70 «Охотник» с иностранными аналогами. Он сообщил, что российская разработка превосходит разработки конкурентов. Об этом сообщает «Интерфакс».

«В БПЛА сконцентрированы передовые достижения предприятий и организаций отечественного оборонного промышленного комплекса, позволившие обеспечить функциональные возможности, не уступающие, а по ряду параметров превосходящие немногочисленные иностранные аналоги», — сообщил замминистра журналистам в ходе рабочей поездки в Новосибирск.

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Криворучко отметил, что «Охотника» невозможно собрать из доступных на рынке комплектующих. По его словам, производство дрона требует развитой авиационной промышленности.

Ранее на Новосибирском авиационном заводе (НАЗ) имени Чкалова прошла выкатка ударного беспилотника С-70 «Охотник». Первый летный образец беспилотного аппарата получил плоское сопло.

В октябре С-70 «Охотник» назвали проблемой для США и НАТО. В публикации издания 19FortyFive отметили скорость и высокую автономность аппарата. Издание отмечает, что БПЛА может нести до двух тонн бомбовой нагрузки.

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Даниил Иринин
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