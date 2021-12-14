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В Общественной палате обсудили вопросы энергоперехода в России

Герман Греф и Николай Шульгинов обсудили доработку энергостратегии России
Герман Греф

Герман Греф. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Председатель правления Сбербанка и Общественного совета при Минэнерго России Герман Греф вместе с министром энергетики Николаем Шульгиновым обсудили в Общественной палате (ОП) вопросы энергоперехода на возобновляемые источники энергии (ВИЭ) в стране. Об этом сообщает официальный Telegram-канал ОП.

Как заявил Греф, вопрос о переходе на ВИЭ необходимо рассматривать только в комплексе со всей обновленной энергостратегией. «Когда мы будем понимать всю картинку, в том числе в разрезе различных источников, только тогда мы будем понимать, что и как мы должны стимулировать, чтобы обеспечить ввод ВИЭ по годам», — отметил он.

Председатель Общественного совета при Минэнерго подчеркнул, что существующая энергостратегия уже требует доработки с учетом тех обязательств, что Россия взяла на себя в этой области в последнее время. При этом изменения будут радикальными, уточнил Греф.

«Предлагаю принять решение об уточнении энергостратегии в соответствии с взятыми на себя Россией обязательствами в части ESG... Если мы внесем изменения в первой половине следующего года, то мы вполне успеем», — выступил он с инициативой.

Греф также добавил, что к процессу энергоперехода необходимо отнестись со всей серьезностью.

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Варвара Кошечкина
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