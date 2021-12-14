В Крыму ответили на заявление США о возможности отправки военных в Европу

Бывший депутат Государственной Думы, крымский политолог Руслан Бальбек в разговоре с RT заявил, что усиление группировки США в Европе является фактором политического влияния на союзников по НАТО, которые разочаровались в Соединенных Штатах после их бегства из Кабула. Так он оценил заявление пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о том, что американцы изучают возможность отправки военных в Восточную Европу в случае обострения ситуации из-за Украины.

По словам политолога, военно-стратегической составляющей в подобных действиях нет, однако, как считает Вашингтон, весь мир должен смотреть на них с надеждой. Вместе с тем Бальбек добавил, что войска США на границе с Россией и Белоруссией являются лучшим показателем их величия.

«Ну и четкий сигнал Украине, мол, наша красная линия — это страны НАТО, а вы, если чего, с русскими сами разбирайтесь. Впрочем, Белый дом ничем не рискует, они прекрасно знают, что никакого вторжения Россия не готовит и поэтому можно смело отправить солдат дебоширить в польских и прибалтийских городах», — подчеркнул экс-депутат Госдумы.

Соединенные Штаты в данной ситуации «четко сыграли на укрепление своего политического престижа в Европе», заключил Бальбек.

Ранее Псаки заявила, что США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Кроме того, американские власти напрямую ведут диалог с Москвой и Киевом, чтобы урегулировать их разногласия дипломатическим путем, добавила она.