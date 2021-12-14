ЕСПЧ обязал Россию выплатить сотни тысяч евро женщине за отрубленные мужем руки

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) рассмотрел обращение жертвы домашнего насилия россиянки Маргариты Грачевой, муж которой отрубил ей кисти обеих рук. Согласно решению, опубликованному на сайте инстанции, суд обязал Россию выплатить женщине компенсацию в размере 370 тысяч евро.

В ЕСПЧ признали российскую сторону виновной в нарушении Конвенции о защите прав человека и основных свобод, а именно статьи 3, в которой прописан запрет на применение пыток, бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или наказание. В частности, суд указал, что в российском праве отсутствует понятие «семейного насилия», оно не рассматривается как причина для правоохранительного вмешательства.

По решению ЕСПЧ, Россия обязана выплатить Грачевой 330 660 евро компенсации за траты на медицинские услуги, а также 40 тысяч евро компенсации за нанесенный моральный ущерб. Суд также обязал государство выплатить по 20 тысяч евро другим заявительницам, которые также были жертвами домашнего насилия, а именно Наталье Туниковой, Елене Гершман и Ирине Петраковой.

В декабре 2017 года Дмитрий Грачев вывез свою жену Маргариту в лес и отрубил ей кисти рук топором за то, что она хотела с ним развестись, после чего отвез ее на машине в больницу. Врачи смогли восстановить левую кисть женщины, для правой руки изготовили протез. Преступника приговорили к 14 годам колонии строгого режима. До этого женщина неоднократно обращалась в полицию с жалобами на насилие со стороны супруга, однако правоохранители отказывались возбуждать уголовное дело.