В России захотели разрешить продажу пива на заправках

Минэнерго России захотело разрешить продажу слабоалкогольных напитков, в том числе и пива, на автомобильных заправках. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на соответствующий проект доклада правительству.

Снять запрет предлагается в качестве поддержки заправочного бизнеса в условиях риска резкого подорожания бензина на 2 рубля в начале следующего года. В документе отмечается, что продажи спиртного могут улучшить маржинальность АЗС. Согласно расчетам главы Российского топливного союза Евгения Аркуши, реализация идеи может принести заправкам дополнительно 30-40 копеек с 1 литра топлива.

Ограничения на продажу пива в России были введены в 2011 году, когда его приравняли к алкогольным напиткам. В частности, пиво нельзя продавать в общественном транспорте, на остановках и АЗС. На заведения общепита, работающие на транспорте, ограничения не распространяются.

В прошлый раз идею отменить запрет обсуждали в 2020 году, когда похожую инициативу подготовили Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Послабление рассматривалось в качестве меры поддержки пострадавшей от введенных мер для борьбы с коронавирусом отрасли экономики.