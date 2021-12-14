Названы дата и место похорон Сергея Соловьева

Церемония прощания с российским режиссером и сценаристом Сергеем Соловьевым пройдет в четверг, 16 декабря. Дату и место траурных мероприятий сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Известный постановщик будет похоронен на Троекуровском кладбище. Точное время проведения гражданской панихиды объявят позже.

В понедельник, 13 декабря, стало известно, что Сергей Соловьев скончался на 78-м году жизни. Причиной смерти названы проблемы с сердцем. Среди наиболее известных работ кинематографиста — «Асса», «Черная роза — эмблема печали, красная роза — эмблема любви», «Дом под звездным небом», «Нежный возраст», «Анна Каренина» и «Сто дней после детства».